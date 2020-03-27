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'Mucize Doktor'un Açelya'sı: Onları hayranlıkla izliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Mucize Doktor'da Açelya'ya hayat veren Hayal Köseoğlu, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Perşembe akşamları Fox TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Mucize Doktor'da Açelya Hemşire'yi canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koronavirüs nedeniyle karantinada olan oyuncu, bu zor günlerde görevinin başında olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Diziden bir görüntüsünü paylaşan Hayal Köseoğlu altına şu notu yazdı:

"Eğer gerçekten oynadığım karakter olsaydım, bu süreçte evimin güvenli sınırlarının içinde kendimi korumaya almış olamayacaktım. Kendilerini dünyamızın geleceği için tehlikeye atan tüm sağlık çalışanlarımıza kalbimin en derinliklerinden teşekkür edip, cesaretlerini hayranlıkla izliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
hayal köseoglu, instagram,

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