MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

31.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor 64. bölümde final yaptı. Bunun üzerine Mucize Doktor dizisinde Ali karakterine hayat veren Taner Ölmez'in hayatı ve bir sonraki projeleri araştırılmaya başlandı. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir? İşte ayrıntılar...

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

Kaliteli oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile uzun süre ekranlarda olan ve geniş seyirci kitlesine sahip olan dizi Mucize Doktor 64. bölümde ekranlara veda etti. Dizinin hayranlarını üzen vedasının ardından Mucize Doktor'da Ali karakterine hayat veren Taner Ölmez'in hayatı merak konusu oldu. Öte yandan dizinin takipçileri Taner Ölmez'in sıradaki projelerine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir? İşte merak edilenler...

MUCİZE DOKTOR'UN VEFA'SI TANER ÖLMEZ HANGİ PROJEYLE ANLAŞTI? YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, "3 Kuruş" adlı dizi için görüşmelere başladı. Ay Yapım tarafından Çukur dizisinin yerine Show TV'de yayınlanması planlanan 3 Kuruş dizisinde 3 erkek başrol alacak ve bu 3 erkekten biri Taner Ölmez olabilir.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986 Tunceli doğumlu Taner Ölmez 34 yaşındadır. 1.79 boyundadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından eğitim alan Taner Ölmez, oyunculuk kariyeri boyunca Mucize Doktor, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hakan: Muhafız, Müslüm, Dudullu Postası gibi bir çok yapımda yer almıştır. Aynı zamanda birçok ödüle layık görülmüştür.

TANER ÖLMEZ'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

(2014) Afife Jale Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu / Kazandı

(2020) Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Mucize Doktor / Kazandı

  1. Ayaklı Gazete Ödülleri Yılın En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncusu / Kazandı
  3. Elle Style Ödülleri Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu / Kazandı
  5. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu / Kazandı

  6. (2021) 1. Sinemaport ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu / Kazandı

(2020) Latin Amerika Produ Ödülleri En İyi Yabancı Erkek Oyuncu / Kazandı

(2020) 6. Altın 61 Ödülleri Yılın En İyi Erkek Oyuncusu / Kazandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Taner Ölmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.