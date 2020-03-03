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Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan yatağa girip poz verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 10:42 | Son Güncelleme

Mucize Doktor Fox ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin Beliz'i güzel oyuncu Hazal Türesan da instagram paylaşımları ile günden yaratmaya devam ediyor.

Daha ilk bölümü ile Fox ekranlarında fark yaratan dizi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not alıyor. Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde yıldızı iyice parlayan bir isim var; dizinin Beliz'i Hazal Türesan.

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Dikkat çeken oyunculuğuna, duru güzelliği ve düzgün fiziği de eklenince Hazal Türesan ekranların aranan ismi oldu. Mucize Doktor dizisi ile hayran kitlesini arttıran güzel oyuncu instagram'da çok aktif.

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Son olarak Netflix'in yeni dizisi Atiye'de bambaşka bir karaktere bürünen Hazal Türesan, Mehmet Günsür ile olan cesur sevişme sahneleri ile çok konuşuldu.

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Instagram'da sık sık paylaşımlar yapan Hazal Türesan'ın köpeği ile yatakta yattığı bu paylaşım ise çok yorum ve beğeni alan pozlardan biri oldu. Takipçilerin bir çoğu çok tatlısınız yorumu yaparken Türesan'ın oyunculuğuna da birçok beğeni alan bir başka konu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor, Hazal Türesan, yatak pozu,

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