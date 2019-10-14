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Mucize Doktor'un Demir'i bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Mucize Doktor'un konuları kadar oyuncuları da büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki Mucize Doktor'daki Demir'in çok ünlü bir şarkıcının oğlu olduğunu biliyor muydunuz?

Daha önce ekranlarda hiç işlenmemiş konusu ile ilk bölümden gündem olan Mucize Doktor, ekran başarısını her hafta katlayarak devam ettiriyor. Dizinin senaryosu kadar oyuncuları da büyük ilgiyle takip ediliyor.

Dizide Doktor Demir'i canlandıran henüz 20'li yaşlarında olan cerrahi asistanı olan ve arkadaşı Nazlı'ya platonik bir şekilde aşık olan Demir, aslında çok ünlü bir babanın oğlu.

Oyunculuk performansı ve yakışıklılığı ile büyük beğeni toplayan Doktor Demir yani Fırat Altunmeşe ünlü şarkısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu.

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