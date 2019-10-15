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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna Instagram yorumlarını böyle tiye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, sosyal medya hesabı Instagram'dan dizinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez ile fotoğrafını paylaşarak dizi üzerinden gelen yorumları tiye aldı.

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna Instagram yorumlarını böyle tiye aldı

Dizide sürekli Ali Vefa'ya sert çıkışlar yaparak bağıran Ferman karakteri nedeniyle Onur Tuna eleştirilince Instagram hesabından Taner Ölmez ile paylaştığı fotoğrafının altına ''Ferman Bey lütfen Ali’ye iyi davranın:)'' yorumunu yaparak gelen eleştirileri tiye aldı.

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Onur Tuna'nın bu paylaşımına ise takipçilerinden de yorum yağdı, birçok takipçisi, ''Evet, lütfen kötü davranmayın'' diyerek yorum yaptı. Tuna'nın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.

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Mucize Doktor ferman instagram Onur Tuna taner ölmez

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