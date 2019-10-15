Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna Instagram yorumlarını böyle tiye aldı

Dizide sürekli Ali Vefa'ya sert çıkışlar yaparak bağıran Ferman karakteri nedeniyle Onur Tuna eleştirilince Instagram hesabından Taner Ölmez ile paylaştığı fotoğrafının altına ''Ferman Bey lütfen Ali’ye iyi davranın:)'' yorumunu yaparak gelen eleştirileri tiye aldı.

Onur Tuna'nın bu paylaşımına ise takipçilerinden de yorum yağdı, birçok takipçisi, ''Evet, lütfen kötü davranmayın'' diyerek yorum yaptı. Tuna'nın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.

