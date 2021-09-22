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  4. Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, Mahkum dizisiyle ekrana dönüyor!

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, Mahkum dizisiyle ekrana dönüyor!

22.09.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Mucize Doktor dizisinde başrol oynayan Onur Tuna, Fox TV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. Mahkum isimli dizide Onur Tuna'ya Seray Kaya eşlik edecek.

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, Mahkum dizisiyle ekrana dönüyor!

Fox TV'nin yeni sezondaki dizisi Mahkum'un oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Mucize Doktor dizisinde Ferman rolünü canlandıran başarılı oyuncu Onur Tuna, Mahkum'da başrolde oynayacak.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Mahkum dizisinde Onur Tuna ile birlikte Seray Kaya ve İsmail Hacıoğlu da başrollerde oynayacak.

Mahkum

Dizinin kadrosunda Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Nihal Koldaş, Furkan Kalabalık, Bülent Düzgünoğlu, Alperen Aldanmaz, İrem Deniz, Barış Aksavaş ve Muharrem Türkseven de yer alıyor.

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FOX Onur Tuna
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