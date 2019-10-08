Mucize Doktor'un güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu'ndan bikinili poz

FOX TV'nin yeni sezonda başlayan dizisi Mucize Doktor, konusu ve reyting başarısının yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizide Hemşire Açelya'yı oynayan Hayal Köseoğlu da paylaşımlarıyla gündeme geldi.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin son bölümünde başrol oyuncusu Ali'ye söyledikleriyle birçok kullanıcının tepkisini çeken Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 27 yaşındaki oyuncunun havuz başında beyaz bikinisiyle verdiği poza ve tatil boyunca çektirdiği karelere takipçilerinden yorum yağdı.

Güzel oyuncunun geçmişe dönük pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.



