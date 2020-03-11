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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi de oyuncu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor, yayımlanan her yeni bölümüyle izleyicisine heyecan dolu zamanlar geçirtiyor.

Sinem Ünsal'ın sevgilisi bakın kimmiş?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen dizinin oyuncuları da Mucize Doktor'un yeni bölümü kadar ilgi görüyor ve merak ediliyor. Mucize Doktor'da Nazlı karakteriyle gönüllere taht kuran Sinem Ünsal, başarılı performansıyla her hafta izleyiciden alkışı topluyor.
Sinem Ünsal, Mucize Doktor dizisinin yanı sıra "Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet" isimli tiyatro oyununda da yer alıyor. Hatta Ünsal, rol arkadaşı Kıvanç Kılınç'la 1 yıldır aşk yaşıyor. Özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Sinem Ünsal, ilişkisi hakkında ise geçtiğimiz günlerde şunları söyledi:
"Güzel gidiyor. Mutluyum, mutlu gidiyor. Şu an için evlilik düşüncemiz yok. Keyfimiz yerinde ama hayat ilerde ne getirir bilmiyoruz."

Peki, Sinem Ünsal'ın sevgilisi Kıvanç Kılınç kimdir?

Peki, Sinem Ünsal'ın sevgilisi Kıvanç Kılınç kimdir?
Eğitimli oyunculardan birisi olan Kıvanç Kılınç, Ankara’da tamamladığı eğitimini oyunculuk eğitimi ile destekledi. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü’nü kazandıktan sonra tamamen bu alana yönelen oyuncu, böylece iyi bir kariyerin de ilk basamaklarına çıkmayı başardı.
Oyuncu bugüne kadarki süreçte başarılı projelerde yer aldığı gibi ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Kanun Adına dizisi ile yaşadı.
Bu dizi ile birlikte sektörde adını duyurmayı başaran Kıvanç Kılınç, daha sonrasında gelen teklifler ile birlikte daha iyi ve dikkat çeken projelerde yer almaya başladı.
Oyuncunun en son yer aldığı proje Diriliş Ertuğrul da yine Türkiye’de dikkat çeken bir proje olduğu gibi Kıvanç Kılınç’ın da gündemde yer almasını sağladı.

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?
Sinem Ünsal, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur.
İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi ile yaşamış; ardından Siyah Beyaz Aşk, Kızım dizilerinde rol almıştır.
Sinem Ünsal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize doktor dizisinde Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat vermektedir.
Sinem Ünsal, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.
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Mucize Doktor, Sinem Ünsal, sevgilisi, Kıvanç Kılınç,

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