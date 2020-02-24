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  4. 'Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu'ndan iddialı pozlar!

'Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu'ndan iddialı pozlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni aldı.

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, seyirciyi zaman zaman sinirden deliye döndürse de, hastanenin en kendine has çalışanlarından biri.

Demir'e olan aşkı yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan ve her duygusunu uçlarda yaşayan Açelya'ya hayat veren Köseoğlu, Instagram pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

En son paylaştığı fotoğrafla yine dikkat çeken Hayal Köseoğlu, büyük beğeni topladı.


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Anahtar Kelimeler:
hayal köseoglu, instagram,

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