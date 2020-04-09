Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından beklenmeye devam ediyor. Ali Vefa’nın yaşamını anlatan projenin FOX yayın akışı içerisinde yer alması “Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?” akıllara getirdi.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 9. yeni bölümü ekrana gelmedi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok dizi gibi çekimleri durdurulan Mucize Doktor'un seti de iptal edildi. Fox TV'nin yayın akışında ise Mucize Doktor 1. bölüm tekrarıyla yer aldı. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un son bölümü izleyenleri duygulandırdı. Son bölümde Ali Vefa ise babası arasındaki duygusal sahnelerin dikkat çekti. Ölüm döşeğinde olan ve hastanede tedavi gören babasıyla yüzleşen Ali Vefa zor anlar yaşadı. Ali'nin hayatını kaybeden babasına son sözleri ise "Seni affettim" oldu.