'Mucize ev' de lavlara yenik düştü

İspanyol El Mundo gazetesine konuşan evin Danimarkalı sahipleri Inge Bergedorf ve Ranier Cocq çifti, lavın evlerini de yuttuğunu söyledi. Ranier Cocq, "Her şey yok oldu" dedi.

BİNLERCE VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Kanarya Adaları grubundaki La Palma adasında 19 Eylül'de Vieja yanardağının patlaması sonucu yüzlerce ev kül olmuş, 6 binden fazla kişi de bölgeden tahliye edilmişti.

"Mucize ev" diye nitelenen ve 3 bin metrekarelik bir arazide on yıllar önce inşa edilen bu mütevazı yapı ise patlamadan günler sonra dahi ayakta kalmayı başarmıştı.

Salı gün lava akışı adanın batısındaki Atlantik Okyanusu'na kadar uzanmıştı. Bu da patlamalar sonucu zehirli gazların havaya salınacağı korkusuna neden olmuştu.

Danimarka'daki Yutland yarımadasında yaşayan çiftin zaman zaman gelip kaldıkları bu küçük ev, lavlara direnerek umudun sembolü haline gelmişti.



