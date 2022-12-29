Mucize gibi: Oğlunun öldüğünü sandı, yıllar sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

Dünya çapında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. İngiliz Mirror'ın haberine göre, Joyce Curtis isimli bir kadın, 2010'dan beri görmediği veya haber almadığı oğlu Nicholas'ın vefat ettiğine inanıyordu. Oğlu Nicholas'tan en son 2010 yılında hastaneye kaldırıldığında haber almıştı. Çok uzun zaman geçmişti. Kovid ile birleştiğinde onun öldüğünü düşündü. Ta ki hayatının şokunu yaşatacak bir telefon alıncaya kadar...

ALDIĞI TELEFON KARŞISINDA ŞAŞIRIP KALDI

12 yıldır oğlundan haber alamayan Joyce Curtis, 19 Aralık'ta oğlunun hayatta olduğunu ve Güney Fransa'da yeniden bir hastanede olduğunu bildiren bir telefon aldı. Kadın öldüğünü düşündüğü oğlunun yaşadığını bildiren telefon karşısında şaşırıp kaldı.

İngiliz Konsolosluğu, ikinci kez bir Fransız hastanesine kaldırıldığı konusunda onunla temasa geçtiğinde, Joyce Curtis oğlunun yaşadığı haberini aldı.

"Onunla telefonda konuştum. Sağlıklı görünüyor. Ona 'Eve geliyor musun Nikky?' diye sordum. Ve 'Evet' dedi." ifadelerini kullandı.

Nicholas, işini kaybettikten sonra 2000'lerin ortalarında memleketi Glasgow, Lanarkshire'dan Avrupa'yı dolaşmak için ayrılmıştı.

Nicholas şimdi eve dönmeyi planlıyor ama annesi onu görmek için Fransa'ya gitmeye can atıyor. Ancak biraz temkinli konuşuyor. Çünkü "Onu eve götürene kadar umutlanmıyorum." dedi.

