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Mucize kurtuluş! Ayrılmak isteyince erkek arkadaşı falçatayla boğazın kesti, dehşet anlarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Korkunç olay Avcılar'da yaşandı. Ayrılmak isteyince erkek arkadaşı 25 yaşındaki genç kızın ellerini bağlayıp defalarca bıçakladı, falçatayla boğazını kesti. Öldüğünü düşünerek bir çuvala koyup göl kenarına bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler genç kızın yaşadığını fark edince hemen hastaneye kaldırdı. Boğazı kesildiği için konuşamayan genç kız, yaşadıklarını yazarak anlatabiliyor.

Avcılar'da vahşet 6 Şubat akşamı yaşandı. 25 yaşındaki Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre Çiçek ile görüşüyordu. Gençlerin görüştüğünden ailelerinin de haberi vardı. 25 yaşındaki Emre Çiçek kız arkadaşı Rabia K.'yi "sürprizim var" diyerek kiraladığı araçla akşam saatlerinde yemeğe götürdü. Bir lokantada yedikleri yemek sonrası Emre Çiçek genç kıza "Sana çalıştığım yeri gösterip patronumla tanıştırmak istiyorum" dedi. Emre Çiçek., ikna ettiği Rabia K.'yi Avcılar Parseller'de bulunan tekstil atölyesine götürdü.

Bitmek bilmeyen vahşet

Emre Çiçek burada kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen genç kıza tecavüz etmek istedi. Rabia K. direnince Emre Çiçek genç kızın falçatayla boğazını bıçakla kesti. Emre Çiçek kanlar içinde yere yığılan Rabia K.'nin ellerini bağladıktan sonra defalarca bıçakladı. Genç kızın yaşadığı dehşet dolu dakikalar bunlarla da son bulmadı. Emre Çiçek tecavüz etmeye çalıştığı genç kıza cinsel saldırıda da bulundu. Emre Çiçek. genç kıza baltayla da vurup tekmeledi. 3 saat süren dehşet sırasında kanlar içindeki Rabia K.'nin öldüğünü sanan Emre Ç. bir arkadaşına telefon ederek yardım istedi. Emre Çiçek'in çağırması üzerine olay yerine gelen Yunus K. paniğe kapılarak kaçtı. Emre Çiçek genç kızı atölyedeki büyük bir çuvalın içine koyarak kiraladığı aracın bagajına yerleştirdi. Emre Çiçek içinde Rabia K.'nin bulunduğu çuvalı Firuzköy'de Küçükçekmece gölü kenarını attı.

POLİSLER SANİYELERLE YARIŞTI

POLİSLER SANİYELERLE YARIŞTI
Bayrampaşa'daki otogara giden Emre Çiçek buradan babası Ali Çiçek'i arayarak olayı anlattı ve kaçacağını söyledi. Ali Çiçek sorunlar yaşadığı oğlunun anlattıklarını polise bildirdi. Otogara giden polis, Emre Çiçek'i gözaltına aldı. Polis, Emre Çiçek'i de yanına alarak Firuzköy'deki göl kenarına gitti. Saat 04.00 sıralarında polis, Emre Çiçek'in gösterdiği noktada çuvalda kanlar içindeki Rabia K.'nin yaşadığını belirledi. İlk yardımı, ekip aracındaki malzemelerle polisler yaptı. Ambulansa haber veren polis, genç kızı hayatta tutmak için saniyelerle yarıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, ekip aracına aldıkları genç kızı, ambulans beklemeden hastaneye götürdü. Rabia K. hastanede tedavi altına alındı. 6 gün komada kalan genç kız, 1 aylık tedavisinin ardından evine gönderildi. Evinde tedavisi devam eden Rabia K. boğazının kesilmesi nedeniyle hala konuşamıyor.

"BANA BIÇAK VE FALÇATAYLA SALDIRDI"

"BANA BIÇAK VE FALÇATAYLA SALDIRDI"
Genç kız konuşamadığı için olup biteni yazarak anlattı. Rabia K. " 'Sana sürprizim var' diyerek gözlerimi kapadı. Patronuyla tanıştıracağını söyleyerek oraya götürdü. Atölyede, kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince bana bıçak ve falçatayla saldırdı" dedi. Olayın izlerini vücudunda taşıyan Rabia K., Emre Çiçek'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini yine bir kağıda yazarak ifade etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"
Rabia K.'nin annesi Nurhayat K., "Sesi çıkmasın diye kızımın gırtlağını kesmiş" dedi. Anne Nurhayat K., "O soğuk havada donmak üzereyken bulunmuş. Polis zaman kaybetmemek için ambulans bile beklememiş. Allah onlardan razı olsun" dedi. Yetkililere seslenen anne, "Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Münevver Karabulut, Özgecan Aslan'ın katilleri gibi en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu cani, benim kızımı da onlar gibi öldürmek istedi. Benim kızım gibi başka kızların böyle canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu. Rabia K.'nin babası Şerif K. ise, "Bütün yetkililerin olayla ilgilenmesini istiyorum. Tek istediğim en ağır ceza ile yargılanması" şeklinde konuştu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Saldırgan Emre Çiçek "Kasten Adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre Çiçek'in ifadesinde aşırı alkollü olduğunu belirterek "Pişmanım amacım öldürmek değildi. Bir anlık sinir ve alkolün etkisiyle bu olay oldu. Polislere olay yerini ve göl kenarındaki yeri gösterdim" dediği öğrenildi. Bu arada Emre Çiçek'in babası Ali Çiçek'in bir süre önce oğlu hakkında "evden uzaklaştırma" kararı aldırdığı öğrenildi. Evdeki eşyaları alarak sattığı öğrenilen Emre Çiçek'in uzaklaştırma kararı sonrası olayı gerçekleştirdiği atölyede kaldığı belirtildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Avcılar cinayet

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Ceza kanunları yetersiz, caydırıcılığı yok.
Ağırlaştırılmış müebbet almalı
Alkol hafifletici neden yada günah keçisi olmamalı.Aslında alkol insanı kötü yapmıyor,sadece beyindeki oto kontrol mekanizmasını bloke ederek insanın gerçek yüzünü gösteriyor.Birini gerçekten tanımak istiyorsanız onunla alkol alın,içtikten sonraki hali gerçek halidir.
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