Mucize kurtuluş! Bu otomobilden sağ çıktı

Edinilen bilgiye göre, Hamdi Can Arı idaresindeki Tofaş Şahin markaotomobil, Amasya-Tokat karayolu Kapıkaya mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Çarpma sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan Arı’yı Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkartarak, 112 ekibine teslim etti.
Yaralanan sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İHA
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