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Mucize kurtuluş! Bu otomobilden sağ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Amasya’da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mucize kurtuluş! Bu otomobilden sağ çıktı

Edinilen bilgiye göre, Hamdi Can Arı idaresindeki Tofaş Şahin markaotomobil, Amasya-Tokat karayolu Kapıkaya mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki elektrik direğine çarptı.

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Çarpma sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan Arı’yı Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkartarak, 112 ekibine teslim etti.

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Yaralanan sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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