HABER

Mucize kurtuluş kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2018 08:21 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Mumbai kentinde dalgın bir sürücü sokakta oynayan çocuğun üzerinden geçti. Saniye saniye kayda geçen görüntülerde çocuk mucizevi şekilde ciddi bire yara almadan kurtuldu. İşte o görüntüler...

Hindistan'ın Mumbai kentinde akıllara durgunluk veren bir olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ortasında arkadaşlarıyla oynayan çocuk, bir aracın önünde oturuyor. Daha sonra aracının önünde oturan çocuğu fark etmeyen sürücü, aracını çocuğun üzerine sürüyor. Ne olduğunu anlamadığı düşünülen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

Aracın altından mucize eseri yara almadan çıkan çocuk ise koşarak oradan uzaklaşıyor. Mumbai'de kayda geçen görüntülerde çocuk, acı çekerek caddeden aşağı doğru koşuyor. Mucizevi şekilde kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.

PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
Damat ve sağdıcın başında 900 yumurta kırdılarDamat ve sağdıcın başında 900 yumurta kırdılar
Camdan sarkan kocasının üzerine pencereyi kapattıCamdan sarkan kocasının üzerine pencereyi kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Çocuk Kaza mucize kurtuluş

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ünlü gazeteciden haber alınamıyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ünlü gazeteciden haber alınamıyor

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damat ve sağdıcın başında 900 yumurta kırdılar

Damat ve sağdıcın başında 900 yumurta kırdılar

Camdan sarkan kocasının üzerine pencereyi kapattı

Camdan sarkan kocasının üzerine pencereyi kapattı

81 yaşındaki yaşlı adama saldırı anı kamerada

81 yaşındaki yaşlı adama saldırı anı kamerada

Çöp kutusunda mahsur kalan yavru ayılar böyle kurtarıldı

Çöp kutusunda mahsur kalan yavru ayılar böyle kurtarıldı

Stage Diving yapmak isteyen adamın pantolonu düştü

Stage Diving yapmak isteyen adamın pantolonu düştü

Yemeğine dokunulmasına izin vermeyen köpek

Yemeğine dokunulmasına izin vermeyen köpek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.