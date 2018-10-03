Mucize kurtuluş kamerada

Hindistan'ın Mumbai kentinde akıllara durgunluk veren bir olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ortasında arkadaşlarıyla oynayan çocuk, bir aracın önünde oturuyor. Daha sonra aracının önünde oturan çocuğu fark etmeyen sürücü, aracını çocuğun üzerine sürüyor. Ne olduğunu anlamadığı düşünülen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.
Aracın altından mucize eseri yara almadan çıkan çocuk ise koşarak oradan uzaklaşıyor. Mumbai'de kayda geçen görüntülerde çocuk, acı çekerek caddeden aşağı doğru koşuyor. Mucizevi şekilde kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.
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