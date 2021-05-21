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  4. Mucize kurtuluş! Ölümden böyle kaçtı

Mucize kurtuluş! Ölümden böyle kaçtı

21.05.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın batısında 22 kişinin hayatını yitirmesine neden olan Tauktae Fırtınası, birçok kişinin de ölümle burun buruna gelmesine neden oldu. Fırtınada yürüyen kadın, rüzgarın yerinden söktüğü ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’ın batısındaki Gucarat eyaletinde ve Mumbai kentini Tauktae Fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken, 200 bine yakın kişi tahliye edildi. Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

HAYAT KURTARAN REFLEKS KAMERADA

Mumbai kentinde yolda yürüyen bir kadın, sert esen rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerasI tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının düşen ağacı son anda fark ederek, uzaklaştığı görüldü.

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DHA

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Hindistan

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