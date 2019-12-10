HABER

Mucize kurtuluşun görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, çarpışma sonucu ikiye ayrılan otomobilin yola savrulan sürücüsü Ümit Pamukçu, hafif yaralandı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, çarpışma sonucu ikiye ayrılan otomobilin yola savrulan sürücüsü Ümit Pamukçu, hafif yaralandı. Ağustos ayında meydana gelen kazadaki mucize kurtuluşun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 23. Cadde'deki kaza, 15 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Uncalı'dan Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Nurullah Akar yönetimindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşakta Ümit Pamukçu'nun kullandığı 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı.
ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ
Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Ön kısmı ise yol ortasında spin attıktan sonra döndü. Bu sırada direksiyondaki Ümit Pamukçu da yola savruldu. Diğer otomobil ise yan yattı. Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ümit Pamukçu'nun ikiye bölünen ve yüzlerce metre sürüklenen araçtan hafif yaralı kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ümit Pamukçu'nun kullandığı otomobile, Nurullah Akar'ın kullandığı otomobilin tam ortadan çapma anı yer alıyor. Çapmanın şiddetiyle Pamukçu'nun otomobili ikiye bölünürken, otomobilin arka tarafı savrulup kamera kadrajından çıkıyor, ön kısmı ise çevresinde bir tur döndükten sonra duruyor. Bu sırada sürücü Pamukçu ise yola savruluyor. Görüntülerde, bir süre olduğu yerde oturan Pamukçu'nun ayağa kalkıp yürüdüğü görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Çekmeköy'de ara sokaklarda şüpheli araç kovalamacası kameradaÇekmeköy'de ara sokaklarda şüpheli araç kovalamacası kamerada
Yeni Zelanda’da ölü sayısı 6’ya yükseldiYeni Zelanda’da ölü sayısı 6’ya yükseldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.