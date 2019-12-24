Mucizeler Gemisi: 14 bin Kuzey Koreli mültecinin aynı gemiyle kurtuluş öyküsü

Bundan neredeyse 70 yıl önce, ABD bandıralı bir ticaret gemisi, panik içindeki 14 binden fazla mülteci ile birlikte Kuzey Kore'deki limandan ayrıldı. Bu o yolculuğun ve o gemideki bazılarının hikayesi.

1950 yılının Noel günüydü ve bu sıradan bir doğum olmayacaktı.

Doğurmak üzere olan anne, Amerikan gemisine binerek yaklaşmakta olan Çin ordusundan kaçmaya çalışan 14 bin Kuzey Koreli mülteciden biriydi.

Güvertede ayakta durmak için dahi yeterince yer yoktu, dahası tıbbi gereçler de oldukça eksikti.

O gün dünyaya gözlerini açan Lee Gyong-pil, "Ebe göbek bağımı kesmek için dişlerini kullanmak zorunda kalmış" diyerek yaşananları anlatıyor:

"İnsanlar ölmemiş olmamın bir Noel mucizesi olduğunu düşünüyor"

69 yaşındaki Lee, Kore Savaşının en korkunç günlerinin yaşandığı o kış, SS Meredith Victory gemisinde doğan beş bebekten biriydi.

Gemi, aralarında Güney Kore'nin görevdeki lideri Moon Jae-in'in anne ve babasının da olduğu binlerce kişinin hayatını kurtardı.

Kargo gemisi bu yolculuk sonunda 'Mucizelerin Gemisi' lakabını aldı.