HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Mucizeler peş peşe geldi" Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı sağ kurtarıldı

"Mucizeler peş peşe geldi" Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı sağ kurtarıldı

10.02.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki çalışma yapan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi tarafından, depremin 115 ve 116'ncı saatlerinde bir anne ve 2 kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü "Mucizeler peş peşe geldi" notuyla kurtarma anının videosunu paylaştı.

"Mucizeler peş peşe geldi" Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı sağ kurtarıldı

Depremin 5. gününde afet bölgesinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden gelen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta da Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri anne ve kızını günler sonra sağ kurtardı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü anne ve kızlarının kurtarılma anlarını Twitter'dan "Mucizeler peş peşe geldi. Depremin 115 ve 116'ncı saatlerinde, bir anne ve 2 kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Birlikte güçlüyüz" notuyla paylaştı.

deprem-yardim-agi">image (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Dönüşte istifasını isteyeceğim''Dönüşte istifasını isteyeceğim'
Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!
Depremde 3,5 yaşındaki Miran'ı, babası 29 saat sarılarak kurtardıDepremde 3,5 yaşındaki Miran'ı, babası 29 saat sarılarak kurtardı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"

Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.