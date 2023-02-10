"Mucizeler peş peşe geldi" Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı sağ kurtarıldı

Depremin 5. gününde afet bölgesinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden gelen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta da Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri anne ve kızını günler sonra sağ kurtardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü anne ve kızlarının kurtarılma anlarını Twitter'dan "Mucizeler peş peşe geldi. Depremin 115 ve 116'ncı saatlerinde, bir anne ve 2 kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Birlikte güçlüyüz" notuyla paylaştı.
Mucizeler peş peşe geldi.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 10, 2023
Depremin 115 ve 116'ncı saatlerinde, bir anne ve 2 kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Birlikte güçlüyüz ????????#deprem
????Kahramanmaraş pic.twitter.com/VwZ6L4S7Wk
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