Mucizevi an! Bacağı otobüse sıkıştı metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı

Sürücünün kapıları erken kapatması nedeniyle bacağı kapıya sıkışan Çinli öğrenci, bu şekilde metrelerce sürüklendi. Ama neyse ki mucize eseri burnu bile kanamadı.

Otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, otobüs şoförünün yolcu daha inmeden kapıyı kapattığı görülüyor.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

20 saniyeden fazla yol boyunca sürüklenen ancak kazayı mucize eseri ufak sıyrıklarla atlatan genç kız hastanede tedavi altına alınırken, söz konusu şoför hakkında soruşturma başlatıldı ve ruhsatına el konuldu. Şoför otobüsü ancak kızın çığlıklarını duyduğunda durdurabildiğini söyledi. Öte yandan otobüs şirketi kızdan özür diledi ve tıbbi masraflarını karşıladı.



