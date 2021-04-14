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  4. Mucizevi an! Bacağı otobüse sıkıştı metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı

Mucizevi an! Bacağı otobüse sıkıştı metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı

14.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan olayda ölen de yaralanan da olmadı ama görüntülerin tüyler ürperttiği kesin. Otobüsün arka kapısından inerken bacağı kapıya sıkışan öğrenci, metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sürücünün kapıları erken kapatması nedeniyle bacağı kapıya sıkışan Çinli öğrenci, bu şekilde metrelerce sürüklendi. Ama neyse ki mucize eseri burnu bile kanamadı.

Otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, otobüs şoförünün yolcu daha inmeden kapıyı kapattığı görülüyor.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

20 saniyeden fazla yol boyunca sürüklenen ancak kazayı mucize eseri ufak sıyrıklarla atlatan genç kız hastanede tedavi altına alınırken, söz konusu şoför hakkında soruşturma başlatıldı ve ruhsatına el konuldu. Şoför otobüsü ancak kızın çığlıklarını duyduğunda durdurabildiğini söyledi. Öte yandan otobüs şirketi kızdan özür diledi ve tıbbi masraflarını karşıladı.

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