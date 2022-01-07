Mucizeyi yaşadılar! Bakırköy'de otomobil takla attı, yara almadan çıktılar

Feci kaza, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü İstemihan Mehmet Pazarbaşı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aştıktan sonra takla attı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Sürücü İstemihan Mehmet Pazarbaşı ile yanındaki arkadaşı çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldular.

Kazanın şiddetiyle refüjdeki çimde derin yarıklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)





