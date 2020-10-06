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Mucura kapılan otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesinde sürücünün otomobilini mucura kaptırıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Eflani-Daday Yolu Çatalçam mevkiinde meydana geldi.

Karabük’ün Eflani ilçesinde sürücünün otomobilini mucura kaptırıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Eflani-Daday Yolu Çatalçam mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 37 AH 046 plakalı Renault marka otomobil, ilçe istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybedip mucura kaptırması sonucu takla attı. Kazada Fahri H. ve Yaşar Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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