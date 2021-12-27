Müdahalelerle Değer Kazanan TL Haftaya Düşüşle Başladı

Milyarlarca dolarlık devlet destekli piyasa müdahalelerinin ardından geçtiğimiz hafta yüzde 50’den fazla değer kazanan Türk Lirası, yatırımcıların para politikasına ilişkin kaygılarının gölgesinde haftaya ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 8 düşüşle başladı.

Hükümet geçtiğimiz hafta kur destekli Türk Lirası mevduatı planını açıklamış, yeni finansal enstrümanın kamuoyuna duyurulmasının ardından Türk Lirası değer kazanmıştı.

Ancak Türk Lirası ABD Doları karşısında Pazartesi günü haftaya düşüşle başlayarak 11,6’ya geriledi. Gün içinde kaybın bir kısmını telafi ederek 1ABD Doları karşısında 11.33’ten işlem gördü. Dolar daha sonra gün içinde 11.48'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta değer kazanan Türk Lirası Kasım ayı ortasındaki seviyelere geri gelmişti.

Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla peş peşe yapılan faiz indirimi sebebiyle enflasyonun kontroldan çıkması endişesinin ardından geçen hafta Pazartesi günü dolar karşısında rekor değer kaybına uğramış ve 18.4’e kadar gerilemişti.

TL geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla daha zayıf

Şu anki seviyeye bakıldığında Türk Lirası hala geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yüzde 35 daha zayıf.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Hazine ve Merkez Bankası’nın Türk Lirası mevduatlarının döviz karşısındaki zararını karşılayacağı yeni bir mevduat planı açıklamış; Türk Lirası gün içindeki en büyük değer kazancını yaşamıştı.

Müdahalelerin Merkez Bankası’na maliyeti 8 milyar dolardan fazla

Resmi verilere göre geçtiğimiz hafta Pazartesi ve Salı günü büyük miktarlarda dolar satışı olmadı. Veriler liranın değer kazanmasında bu durumun çok fazla rol oynamadığının göstergesi olarak yorumlandı.

Yapılan hesaplamalara göre, devlet müdahalelerinin Merkez Bankası’na maliyetiyse 8 milyar dolardan fazla. Verilere göre, Merkez Bankası doların 13,5 civarında olduğu 2-3 Aralık’ta piyasaya doğrudan müdahale ederek 1,35 milyar dolar satmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AHaber televizyonuna verdiği röportajda, halkın Türk Lirası’na güven duyduğunu gösterdiğini ve dolarizasyonu önleme planının açıklanmasının ardından mevduatların 23,8 milyar dolar arttığını söyledi.

Bununla birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bir önceki hafta yoğun dolar yığılmasının ardından Salı günü döviz cinsinden mevduatların toplam miktarı 163,7 milyar dolardı. Bu rakam bir önceki hafta 163,8 milyar dolardı. Veriler döviz cinsinden mevduat miktarının neredeyse hiç değişmediğini gösteriyor.

Fiyat artışının yüzde 30’u aşması öngörülüyor

Türk Lirası geçtiğimiz hafta değer kazanmış, ekonomistler bu durumu Merkez Bankası desteğiyle devlet bankalarının dolaylı yoldan dolar satışı olarak nitelemişti.

Merkez Bankası enflasyonun yüzde 21’i aşmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısıyla politika faizini Eylül ayından bu yana 500 baz puan düşürdü.

Ekonomistler Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının da etkisiyle Türkiye’de fiyat artışlarının önümüzdeki yıl yüzde 30’u aşmasını öngörüyor.

