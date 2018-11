"Müdahillik dilekçelerimizi takdim edeceğiz"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bugün teşkilatlarımız ve avukatlarımızla beraber 15 Temmuz gecesinde Meclis'te bulunan milletvekillerimizin dosyaya müdahillik dilekçelerini mahkeme heyetine takdim edeceğiz." dedi.

Usta, bazı milletvekilleriyle Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü Davası öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Usta, "Bugün teşkilatlarımız ve avukatlarımızla beraber 15 Temmuz gecesinde Meclis'te bulunan milletvekillerimizin dosyaya müdahillik dilekçelerini mahkeme heyetine takdim edeceğiz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesinde neler yaşadıklarını anlatacaklarını belirten Usta, şunları söyledi:

"Beyanda bulunmak ve tarihe not düşerek o gece yaşadıklarımızı, bu hain darbe girişimi sırasında Meclis'te neler olduğunu, neler yaşadığımızı ve hissettiğimizi anlatacağız. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için daha öncesinde hiç kimsenin cesaret edemediği Meclis'in bombalanması olayının dakika dakika, an an nasıl yaşandığının kayıt altına alınması için burada bulunuyoruz. Bunlar tarihe düşülecek önemli notlardır. Sadece bizim şahsi olarak yaşadıklarımız, hissettiklerimiz değil, bu milletin o gece sokaklarda canını feda ederek, en başta Cumhurbaşkanımızın canını hiçe sayarak verdiği mücadelenin bir kanıtıdır."