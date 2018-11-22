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"Müdahillik dilekçelerimizi takdim edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Bugün teşkilatlarımız ve avukatlarımızla beraber 15 Temmuz gecesinde Meclis'te bulunan milletvekillerimizin dosyaya müdahillik dilekçelerini mahkeme heyetine takdim edeceğiz" - "Beyanda bulunmak ve tarihe not düşerek o gece yaşadıklarımızı, bu hain darbe girişimi sırasında Meclis'te neler olduğunu, neler yaşadığımızı ve hissettiğimizi anlatacağız" - "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için daha öncesinde hiç kimsenin cesaret edemediği Meclis'in bombalanması olayının dakika dakika, an an nasıl yaşandığının kayıt altına alınması için burada bulunuyoruz"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bugün teşkilatlarımız ve avukatlarımızla beraber 15 Temmuz gecesinde Meclis'te bulunan milletvekillerimizin dosyaya müdahillik dilekçelerini mahkeme heyetine takdim edeceğiz." dedi.

Usta, bazı milletvekilleriyle Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü Davası öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Usta, "Bugün teşkilatlarımız ve avukatlarımızla beraber 15 Temmuz gecesinde Meclis'te bulunan milletvekillerimizin dosyaya müdahillik dilekçelerini mahkeme heyetine takdim edeceğiz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesinde neler yaşadıklarını anlatacaklarını belirten Usta, şunları söyledi:

"Beyanda bulunmak ve tarihe not düşerek o gece yaşadıklarımızı, bu hain darbe girişimi sırasında Meclis'te neler olduğunu, neler yaşadığımızı ve hissettiğimizi anlatacağız. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için daha öncesinde hiç kimsenin cesaret edemediği Meclis'in bombalanması olayının dakika dakika, an an nasıl yaşandığının kayıt altına alınması için burada bulunuyoruz. Bunlar tarihe düşülecek önemli notlardır. Sadece bizim şahsi olarak yaşadıklarımız, hissettiklerimiz değil, bu milletin o gece sokaklarda canını feda ederek, en başta Cumhurbaşkanımızın canını hiçe sayarak verdiği mücadelenin bir kanıtıdır."

Leyla Şahin Usta, tarihe düşülecek bu notların çok kıymetli ve anlamlı olduğunu düşünerek, böyle bir çalışmanın içerisine girdiklerini dile getirdi.

Türk milletinden tek bir arzu ve istekleri olduğunu vurgulayan Usta, "Bu hainlerin yapmış olduğu girişimin sonuçlanmadığını, başaramadıklarını, tam tersine mahkeme heyeti önünde, bu milletin huzuru önünde tek tek hesap verdiklerinin bilinmesini ve cezalarını sonuna kadar çekeceklerinin takipçisi olduğumuzu bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Sürecin tam tersine işlediğini ve onların yargılandığını görüyoruz"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin dik duruşu ve şanlı mücadelesi olmasaydı bugün kimsenin burada olmayacağını aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Ya ölmüş olacaktık ya işkence altında hapishanelerde olacaktık. Türkiye, Türkiye olmayacaktı. Türkiye'yi bölmeye ve parçalamaya çalışanların emelleri ve amaçlarıyla hedefledikleri Suriye gibi bir ülke haline getirilecektik. Biz bunların hiç birine fırsat vermedik. Bugün sürecin tam tersine işlediğini ve onların yargılandığını görüyoruz. Bu Türk milletinin başarısıdır. Bu Türk milletinin başına lider ve Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle birleşerek vermiş olduğu mücadelenin başarısıdır."

Leyla Şahin Usta, vatandaşları duruşmaları izlemeye ve tarihe tanıklık etmeye çağırdı.

Kendilerinin duruşmaları yakından takip ettiklerine dikkati çeken Usta, "Bu görev ve sorumluluk bilinciyle o gece Meclis'te olan milletvekillerimizin hepsini temsilen vereceğimiz beyanların ne kadar kıymetli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mahkeme heyetiyle birlikte içeri gireceğiz ve beyanlarımızı vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmanın ardından Usta ve bazı milletvekilleri, Akıncı Üssü Davası'nı takip etmek için salona girdi.

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AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Akıncı Üssü davası Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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