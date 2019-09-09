HABER

Mudanya 2019’da da hizmetle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, “Her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.Mudanya Belediyesi’nin mahallelerdeki hizmetleri sürüyor.

Mudanya 2019’da da hizmetle buluştu

Mudanya Belediyesi, “Her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Mudanya Belediyesi’nin mahallelerdeki hizmetleri sürüyor. İlçe merkezinden en uzak mahallesine muhtarlıkların ve mahalle sakinlerinin taleplerini programına alan belediye, “Her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Akköy ve Tirilye’deilkokul inşaat tadilatı, iç ve dış cephe boyaları, Altıntaş, Tirilye, Evciler, Çamlık, Dedeköy, Yalıçiftlik, Mirzaoba, Dereköy mahallelerinde halkın ortak kullanım alanlarında bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Dedeköy’ün talep ettiği zeytin-İncir alım yeri imalâtı da tamamlandı. Talep edilen mahallelerdeki muhtarlık binaları, cami ve köy kahvelerinin yenilenme işlemleri de 2019 yılı programı dâhilinde hizmete alındı.
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse belediyenin gerekli birimlerine yapılan başvuruların programa alındığını, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Mudanya 2019’da da hizmetle buluştu

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Van'daki lisenin açılışını yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Van'daki lisenin açılışını yaptı
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Tekirdağ’da törenle açıldı2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Tekirdağ’da törenle açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.