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Mudanya Belediyesinden sahilde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 23:25 | Son Güncelleme

Sahilde çadır kuran Suriyeliler ile uygun olmayan kıyafetle denize girenler, işportacılar ve dilencilere yönelik denetim yapıldı

Mudanya Belediyesi ekipleri, sahilde çadır kuran Suriyeliler ile dilenciler ve işportacılara yönelik denetim yaptı.

Mudanya Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahillerde zabıta ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında, çadır kuran Suriyeliler ile işportacılar, uygunsuz kıyafetle denize girenler, dilenciler, at ve eşekle denize girenler ile vatandaşları rahatsız edenlere yönelik zabıta ekipleri denetim yaptı.

- Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan paylaşım

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise Twitter hesabından "Zabıta nöbette Suriyeliler giremiyor" başlıklı bir haberi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz. Sahillerimizde oluşan uygunsuz görüntülere Zabıta ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmektedir. Yetki alanımızda olmamasına rağmen vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak sahilde çalışmalarımızı sürdürüyor ve ilgili birimleri göreve davet ediyoruz."

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