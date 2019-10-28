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Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz sağlık taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, mahalleye dönüşen 36 köyde ücretsiz sağlık taraması başlattı.Mudanya Belediyesi, Mudanyalıların refah seviyesini artırmak için yeni bir sosyal belediyecilik örneğine daha imza attı.

Mudanya Belediyesi, mahalleye dönüşen 36 köyde ücretsiz sağlık taraması başlattı.
Mudanya Belediyesi, Mudanyalıların refah seviyesini artırmak için yeni bir sosyal belediyecilik örneğine daha imza attı. Zeytin Dalı ve Uğur Böceği ekipleri, her gün bir köyde sağlık taraması yapıyor. Mudanya’nın mahalleye dönüşen 36 köyünde başlatılan şeker, tansiyon ölçümü, kadın, erkek kuaför ve diyetisyen hizmeti ile ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi ve mevcut sağlık problemlerinin belirlenmesi hedefleniyor.
Ücretsiz sağlık taramasının yeni durağı Akköy oldu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Akköylülerle bir araya gelirken, “Sağlık ve eğitim, bizler için her şeyin ötesinde.
Mudanyalı hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu adına sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz süreçte Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Mudanyalılar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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