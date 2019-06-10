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Mudanya Belediyesinin sahil denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: - "Bütün zabıtamız, belediyemizin ilgili birimleri, 55 kilometrelik bir sahilimiz var, burasını kontrol altına almaya çalışıyor. Yani bunun illa Suriyeli olması gerekmiyor, o davranışı gösteren bir başkası da olsa izin verilmiyor" - "İlçemize günübirlik çok sayıda Suriyeli geliyor. Denizimiz var, caddemiz var, sahilimiz var ama buralarda eğer birlikte yaşayacaksak, kurallara yasalara uymak zorundayız"

Mudanya Belediyesinin sahil denetimi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sahilde çadır kuranlar ile dilenciler ve işportacılara yönelik denetimlere ilişkin, "Bütün zabıtamız, belediyemizin ilgili birimleri, 55 kilometrelik bir sahilimiz var, burasını kontrol altına almaya çalışıyor. Yani bunun illa Suriyeli olması gerekmiyor, o davranışı gösteren bir başkası da olsa izin verilmiyor." dedi.

Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Türkyılmaz, kimseye düşüncesinden, rengi, ırkı, dil ve mezhebinden dolayı ayrımcılık yapmadıklarını, herkesi çok sevdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı tatili süresince ilçeye çok sayıda Suriyelinin günübirlik geldiğini belirten Türkyılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Denizimiz var, caddemiz var, sahilimiz var ama buralarda eğer birlikte yaşayacaksak, kurallara yasalara uymak zorundayız. Orayı gelip işgal edip, olmayacak davranışlarda bulunup, oraya gelmek isteyen insanları ötekileştirmek, onların gelmesini engellemek davranışlarla böyle bir şey olabilir mi? Çok net söyledim ama bazıları sanıyorum bunu anlamakta zorlanıyor: Özgürlük benim karakterim ama benim özgürlüğümün hiçbir yurttaşımın özgürlüğünü engelleme hakkı veremez bana."

Türkyılmaz, Mudanya Belediye Başkanı olarak ilçenin çok önemli gördüğü bu sorununu çözmek gibi bir görevi olduğunu, bunu da yerine getirdiğini anlattı.

Görevini yürütürken kimseyi dışlamadığını, ötekileştirmediğini dile getiren Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Dedik ki 'Bu kent bizim, sizler de hoş geldiniz ama bu kentin de denizine nasıl girilir, kumsalında nasıl oturulur, nasıl davranılır, yolunda nasıl yürünür', bunları hatırlatmaya çalıştık. 55 kilometrelik bir sahilimiz var. Bursa'nın 110 kilometrelik sahilinin 55 kilometresi Mudanya'da. Bu sahillerde geçtiğimiz günlerde olağanüstü bir çaba sarf eden zabıta birimimiz, bu konuda insanlarımızın rahat etmesi için hem bir taraftan işgaller var işportacı gibi hem de Suriyelilerle ilgili davranış yanlışlarını düzeltmekle ilgili çalışmaları oldu. Artık ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi, Suriyeli sorunudur. Bunu da çözmek sosyal demokratlar olarak bizim görevimiz. 82 milyon yurttaşıma sesleniyorum, hiç kimse provokasyona gelmesin, hiç kimse tahriklere kapılmasın."

- "Yanlış davranış gösteren kim olursa olsun izin verilmiyor"

Belediye Başkanı Türkyılmaz, sahil denetimiyle ilgili gelen tepkilere değindi.

Türkyılmaz, "Bu süreç içinde çok görüşme şansım olmadı ancak sadece parti genel merkezinden ve kamuoyundan değil, bütün Türkiye'den hatta dünyanın çeşitli yerlerinden, çeşitli illerinden bu konuyla ilgili övgü dolu sözler geldi, telefonların şarjları yetişmedi. Sadece Mudanya'nın değil ülkemizde yaşayan 82 milyonun düşüncelerine tercüman olmuşum." ifadelerini kullandı.

"Suriyelilere sahilleri yasakladınız mı?" sorusu üzerine Türkyılmaz, "Tabii ki kural dışı davranışlarından dolayı, affedersiniz develerle, atlarla ve diğer canlılarla gelip orada denize girmelerini, çadır kurmalarını derme çatma, işte oradaki yaşananlara izin vermedim, vermeyeceğiz de. Bütün zabıtamız, belediyemizin ilgili birimleri, 55 kilometrelik bir sahilimiz var, burasını kontrol altına almaya çalışıyor. Yani bunun illa Suriyeli olması gerekmiyor, o davranışı gösteren bir başkası da olsa izin verilmiyor." yanıtını verdi.

Basın toplantısına, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ile partinin Mudanya Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Mudanya Belediyesinin sahil denetimi<br />

Mudanya Belediyesinin sahil denetimi<br />

Mudanya Belediyesinin sahil denetimi<br />

Mudanya Belediyesinin sahil denetimi<br />

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