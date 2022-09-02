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Mudanya'da kaybolmuştu! Cansız bedeni dere yatağında bulundu

02.09.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiyi bulmak için AFAD ve AKUT ekipleri harekete geçti. Ekipler, 70 yaşındaki Feridun Sönmezoğlu'nın cansız bedenini dere yatağında buldu. Sönmezoğlu'nun sele kapılarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Mudanya'da kaybolmuştu! Cansız bedeni dere yatağında bulundu

Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'ndeki bağ evine gelen Feridun Sönmezoğlu, geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde yakınlarına Bursa merkezdeki evine gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Ablası, Sönmezoğlu'nun geri dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

AFAD ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerince bağ evinin 150 metre aşağısındaki dere yatağında bulunan Sönmezoğlu’nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Feridun Sönmezoğlu'nun çarşamba günü Kumyaka'da meydana gelen sele kapılarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. (AA)


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