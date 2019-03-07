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Mudanya Devlet Hastanesi hedef büyüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Yeğen, 2018 yılı faaliyetlerini ve 2019 yılı hedeflerini anlattı.Mudanya Devlet Hastanesi’nin ilçe hastanesinden ziyâde bir merkez hastanesi gibi hizmet verdiğini anlatan Başhekim Yeğen, hasta sayısını her geçen gün artarak, 2018 yılında toplam 546 bin 184 hastaya hizmet verdiklerini açıkladı.

Mudanya Devlet Hastanesi hedef büyüttü

Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Yeğen, 2018 yılı faaliyetlerini ve 2019 yılı hedeflerini anlattı.
Mudanya Devlet Hastanesi’nin ilçe hastanesinden ziyâde bir merkez hastanesi gibi hizmet verdiğini anlatan Başhekim Yeğen, hasta sayısını her geçen gün artarak, 2018 yılında toplam 546 bin 184 hastaya hizmet verdiklerini açıkladı. Hastanenin hekim açığı giderilerek tüm kadroların tamamlandığını, son 3 ay içerisinde 1 dâhiliye uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 ortopedi uzmanı,1 çocuk hastalıkları uzmanı, 1 psikiyatri uzmanı ve âcil serviste 5 pratisyen hekim göreve başladığını belirtti.
Dr. Yeğen, Mudanya Devlet Hastanesi’nde cerrahi kadronun genişlemesi ile nitelikli ameliyatların sayısı arttığını, onkoplastik meme kanseri cerrahisi, mide bağırsak kanseri cerrahisi (açık, kapalı), laparoskopik fıtık ameliyatları (göbek,kasık, mide), diz, kalça protez ameliyatları, laparoskopik rahim ameliyatları, endoskopik işlemler (gastroskopi, kolonoskopi), tiroid ameliyatlarının hastanede yapılabildiği belirtti.
Dr, Yeğen, 2019 yılı öncelikli hedeflerinin teşhis ve tedavi hizmetlerini arttırmak olduğunu belirterek, “Hekim dışı sağlık personeli sayısını arttırmak, 12 cihazlı diyaliz ünitesi açmak, 4 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi açmak, biyomedikal cihaz parkurunu genişletmek, anne dostu hastane olmak, R cihazı kurulumu yapmak istiyoruz” dedi.

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