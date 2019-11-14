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Mudanya Devlet’te organ bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanenin poliklinik alanında organ bağışı standı kurdu.Başhekim Op.

Mudanya Devlet’te organ bağışı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanenin poliklinik alanında organ bağışı standı kurdu.
Başhekim Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nalan Altun’un ziyaret ettiği stantta, ilçe halkına çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Organ Bağış ve Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Burçin Mercangöz ile Organ Bağışı Birimi Sorumlusu Ercan Erdoğan’ın hazır bulunduğu stantta, organ bağışında liderliği 8 yıldır elinde bulunduran Bursa bölgesinin başarısına dikkat çekilerek, organ bağışı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Yetkililer, kişinin hayattayken serbest iradesi ile tıbben hayatı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasın izin verilen bağışla ilgili, 18 yaşını aşmış, akıl ve ruh sağlığı yerinde herkesin organ bağışında bulunabileceğini söyledi. Organ bağışı yapılabilecek yerler arasında devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastaneler, sağlık ocakları ve sağlık müdürlükleri bulunuyor.

Mudanya Devlet’te organ bağışı

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