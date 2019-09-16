HABER

Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi projesi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi’nin Hasköy’de 11 bin metrekarelik alanda hayata geçireceği Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi’nin proje çalışmaları başladı.

Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi projesi başlıyor

Mudanya Belediyesi’nin Hasköy’de 11 bin metrekarelik alanda hayata geçireceği Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi’nin proje çalışmaları başladı. Mudanya Belediyesi’nin teknik personeli tarafından hazırlanan proje, özellikle tarım ve hayvancılığı destekleyecek, üreticinin ürünlerinin tüketiciyle buluşabilmesini sağlayacak.
Ziraî üretim ile kırsalın yeniden canlandırılması adına önemli bir projeyi daha yatırım planlamasına alan Mudanya Belediyesi, Hasköy Mahallesi’ndeki 11 bin metrekare alanı, fuar merkezi olarak projelendirdi. Bilhassa tarım ve hayvancılığı destekleyecek, üreticinin ürünlerinin tüketiciyle buluşabilmesini sağlayacak olan Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi’nin projesi, Mudanya Belediyesi’nin teknik personeli tarafından hazırlandı. 2 bin 796 metrekare fuar alanına sahip olacak merkezde, 500 metrekare idari ofis, 400 metrekarelik alanda restoran ve kafeler, 450 metrekare yarı açık fuaye alanı, bin 130 metrekare alanda toplantı odaları, 350 metrekare teras bulunacak. Mudanya’nın geleceği adına verdiği tüm sözleri yerine getirmek üzere çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İkinci dönemimizin en önemli yatırım projelerinden biri olan fuar ve kongre merkezimiz, bizim en büyük hedeflerimizden birini gerçekleştirmemizin de önünü açacak. Göreve geldiğimizde Mudanya sanayi kenti olamaz, Mudanya sahip olduğu değerleriyle turizm, eğitim ve tarım kenti olacak demiştik. Söz verdiğimiz gibi, Mudanya’yı öz değerleriyle geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni yatırım döneminde üretimde süreklilik, istihdamın ve gelirin artırılmasını sağlayacak destek programı oluşturduklarının altını çizen Hayri Türkyılmaz, “Çiftçilerin her zaman yanında yer alıyor, toprağa değer veren projelerimizle onlara destek oluyoruz. Fuar ve kongre merkezimizin yanı sıra Hasköy’de 5 bin metrekare alanda kuracağımız soğuk hava deposu ile üreticinin emeği değer kazanacak. Üreticilerimizin büyük emeklerle ürettiği ürünlere, serbest piyasa şartlarının olumsuz yansımaları, soğuk hava deposunun kullanımı sayesinde kontrol edilebilir hale gelecek. Yılın 12 ayı üretim yapan üreticimiz, soğuk hava deposunu kullanabilecek. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tâzeliğini ve değerini muhafaza edebilecek” diye konuştu.

Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi projesi başlıyor

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kansere karşı ‘taş suyu’ çalışmasıKansere karşı ‘taş suyu’ çalışması
Türk aile yapısından etkilenerek eserine ‘Eskişehir’ adı verdiTürk aile yapısından etkilenerek eserine ‘Eskişehir’ adı verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

BM'den son dakika Arakanlı Müslüman açıklaması!

BM duyurdu: Soykırım niyetiyle yapıldı

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında

Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntılar tehdit altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.