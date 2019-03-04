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Mudanya huzura kavuşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

Mudanya huzura kavuşacak

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Aydınpınar Mahallesi’nde Sargın ailesi ve Hasanbey Mahallesi’nde Türkmen Sitesi sakinleri ile bir araya geldi. Ünal, “Cem evi projesi Mudanya’daki ilk icraatlarımızdan biri olacak” dedi.
Aydınpınar Mahallesi’nde ikamet eden Sargın ailesinin daveti üzerine mahalleliler ile buluşan cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, “Mudanya bir 5 yılı daha ıskalamamalı. Göreve geldiğimizde hem kaybolan 5 yılı geri kazanacağız. Hem de projelerimiz ile Mudanya’yı hak ettiği yere getireceğiz” dedi. Mudanya’nın her şeyden önce huzura ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Dr. Ünal, “Öncelikle Sargın ailesine bu nâzik daveti için teşekkür ediyorum. Mudanya büyük bir aile. Her ailenin ihtiyacı olan huzuru ve mutluluğu bu akşam burada olduğu gibi bir aile saadetinde sağlayacağız. Mahallî idarede yönetici ile vatandaş arasında samimiyet olmalıdır. Biz gönlümüzü açıp geldik” şeklinde konuştu.
“Cem evi projesi Mudanya’daki ilk icraatlarımızdan biri olacak”
Hasanbey Mahallesi Engin Adıyaman Caddesi üzerinde bulunan Türkmen Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Dr. Ünal, “Evden çıkıp oy kullanmaya gitmeniz 15 dakika sürüyor. Ama verdiğiniz sorumluluk 5 yıl. Biz bu sorumluluğu lâyıkıyla taşımaya hazırız. Hemşerilerimizi ötekileştirmeden, ideolojik farklılıkları zenginliğimiz bilerek ve Mudanya’nın tüm değerlerine sahip çıkarak yaklaşık 95 bin Mudanyalı hemşerilerimle kol kola olduğumuz bir yönetim anlayışı oluşturacağız” diye konuştu.
Göreve geldiğinde ilk icraat olarak cem evi projesi için çalışmaya başlayacağının altını çizen Dr. Ünal, “ Cem evi bizim için önemsediğimiz bir proje. Projemiz hazır. Alevi vatandaşlarımız ile istişâre edip projemizi hayata geçireceğiz” şeklinde ifade etti.
Meclis üyesi adayları, Kadir Kahraman, Neslihan İşbilen, Sibel Kalender, Adil Bayraktar, Volkan Biçer, Emre Akdemir ve eşi Nazlı Ünal’ın katıldığı site toplantısında vatandaşların sorularını cevaplayan Dr. Ünal, “Gösterdiğiniz ilgi ve sevgi bize güç veriyor. Mudanya’nın gerçek sahibi sizlerden aldığımız bu güç ile başaramayacağımız veya altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok" diye vurguladı.

Mudanya huzura kavuşacak

Mudanya huzura kavuşacak

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