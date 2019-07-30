HABER

Mudanya Kapalı Pazar Yeri’ne yeni adres

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı olağanüstü meclis toplansıtısında kapalı pazar yerinin kaldırılarak Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulması kararlaştırıldı.Belediye meclisi, bilhassa hafta sonları yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm bulmak için kapalı pazar yerinin kapatılmasına karar verdi.

Mudanya Kapalı Pazar Yeri’ne yeni adres

Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı olağanüstü meclis toplansıtısında kapalı pazar yerinin kaldırılarak Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulması kararlaştırıldı.
Belediye meclisi, bilhassa hafta sonları yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm bulmak için kapalı pazar yerinin kapatılmasına karar verdi. Bursa 2. İdare Mahkemesi kapalı pazar yerinin imar planında turizm alanında kaldığı gerekçesiyle bölgenin pazar yeri olarak kullanılmasıyla alâkalı iptâl kararı verirken, Mudanya Belediyesi Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu, oy birliğiyle pazar yerinin kaldırılarak modern bir pazar yeri yapılıncaya kadar Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulmasını kararlaştırdı.
Yapılan olağanüstü meclis toplantısıyla komisyon raporu onaylandı. Kapalı pazar yerinde hizmet veren esnaf, yeni pazar yeri oluşturuluncaya kadar eski pazar yerine yakınlığı, çevre, alt yapı ve trafik durumu göz önünde bulundurularak pazarın Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulmasına karar verdi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mahkeme kararını yerine getireceklerini dile getirerek, “Hemşehrilerimiz bize görev verdi. Mahkemenin de kesinleşmiş kararı var. Bizim yapmaya çalıştığımız trafiğin rahatlaması, mahkeme kararının uygulanmasıdır. Trafik sıkışıklığına yol açmayacak bir mevki belirlendi. Yeni kapalı pazar yeri yapılana kadar bu geçici olarak bu alanda bulunacak. Yeni yerle ilgili şartnâme hazırlanıyor. İhaleye çıkaracağız. Hangi oda alırsa, o bedeli ödeyecek ve elektriği, suyu onlara ait olacak. Benim istediğim sadece bir kapalı pazar yeri değil, sosyal tesisi, otoparkı ve servis alanları dâhil bir alan olacak. Mudanya’yı yeni, modern bir pazar yeriyle buluşturacağız” diye konuştu.

Mudanya Kapalı Pazar Yeri’ne yeni adres

Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet atan 2 şüpheli tutuklandıCezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet atan 2 şüpheli tutuklandı
Bu kumaş yazın serin, kışın sıcak tutuyorBu kumaş yazın serin, kışın sıcak tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.