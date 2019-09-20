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Mudanya Kent Konseyi’ndeki işgâl sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, Kent Konseyi’nde geçmiş dönem yönetimince sürdürülen yetki gasbı ve kamu malı niteliğindeki belediye hizmet binasındaki işgâle son verdi.

Mudanya Kent Konseyi’ndeki işgâl sona erdi

Mudanya Belediyesi, Kent Konseyi’nde geçmiş dönem yönetimince sürdürülen yetki gasbı ve kamu malı niteliğindeki belediye hizmet binasındaki işgâle son verdi. Kent Konseyi binası Mudanya Belediyesi tarafından Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin kararına istinaden teslim alındı.
Mudanya Kent Konseyi’nde “yetki devri” karmaşası sona erdi. Mudanya Belediyesi, Kent Konseyi binasını, haziran ayındaki genel kurulda başkan seçilen Cumhur Aksan’a görevi devretmeyen geçmiş dönem yönetiminden Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin kararına istinaden geri aldı. Önceki dönem konsey başkanı Soyer Kazancı görev süresinin 31 Mart tarihinde bitmiş olmasına rağmen 19 Haziran’da mevzuata aykırı seçim yapmıştı. Mahallî idareler genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kent Konseyi Yönetmeliği 5. maddesi gereğince Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın çağrısı ile 25 Haziran tarihinde toplanmıştı.
Kamu malı niteliğindeki belediye hizmet binasını boşaltmayarak, konseye ait tüm evrakları ve demirbaşları teslim etmeyen Soyer Kazancı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve dava açılmıştı. Soyer Kazancı ise Bursa 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak, devir teslim işleminin iptâlini istemişti. Yürütmenin durdurulması talebine ret kararı veren mahkeme, Mudanya Belediye Başkanlığı’nın işlemlerini hukuka aykırı bulmayarak haklılığını onayladı.
Gelinen noktada, Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 20 Eylül tarihinde Emniyet Müdürlüğü gözetiminde binadaki haksız işgâle son vermiş oldu. Belediyenin hizmet binası olan kamu malı niteliğindeki binanın meşru ve hukukî olmayan bir şekilde unvan ve yetki gasbı yapılarak kullanımına son verdiklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu ülkenin bir anayasası var. Bizler yasalara ve yönetmeliklere hep saygılı olduk. Herkes yetkisini, görevini bilecek. Burası en önemli kararların alınacağı çok önemli bir kurum. Genel kurulu toplama yetkisi de kanunlarla belediye başkanına verilmiş. Demokrasinin işletilmesi için ne gerekiyorsa onu yaptık. Söz konusu hizmet binamızda gerekli bakım çalışmaları tamamlanarak kısa süre içinde yasal olarak seçilmiş kent konseyi, meclis ve çalışma grupları faaliyetlerine devam edecektir. İlçemizin şehir hayatında kent vizyonunun geliştirilmesi, Mudanya ve Mudanyalıların hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye hassasiyet, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek üzere çalışmalara katkı verilecektir” ifadelerini kullandı.

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