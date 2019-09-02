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Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı 45 bin kişiyi ağırladı.Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı sona erdi.

Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru ağırladı

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı 45 bin kişiyi ağırladı.
Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı sona erdi. “Uluslararası Göç ve Mültecilik: “Gelenler, Gidenler ve Kalanlar” temasıyla Mütâreke Meydanı ve Girit Mahallesi’nde düzenlenen fuara 65 gazeteci, yazar ve politikacının yanı sıra 65 yayınevi katıldı. Fuar kapsamında 37 kültürel faaliyet düzenlenirken, fuarda gazeteci ve yazarlar söyleşilerde okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşilere 10 bin Bursalı katılırken, fuarın ilk yıl ziyaretçi sayısı ise 45 bin oldu. Fuar, 23 Ağustos’ta Prof. Emre Kongar, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın “Türkiye’nin Dış Politikası ve Mültecilik” oturumuyla başladı. Söyleşilerin ana konusunu, göç ve mültecilik üzerine oturumlar oluşturdu.
Mudanya’nın kalbi Mütâreke Meydanı’nda yazarlarla Bursalı okurları buluşturan 1. Mudanya Kitap Fuarı, Türkiye’de bir ilk olarak, köylere de taşındı. Gül Aslan, Ülküköy’de düzenlenen “Drama Atölyesi”nde çocuklarla bir araya geldi. Şarkıcı Zeynep Casalini, Siği- Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği’nde kadınlarla bir araya geldi. Casalini, sağlıklı beslenme üzerine tecrübelerini paylaşırken, birlikte yapılan sağlıklı yemekler, birlikte yenildi. Aile Hekimi ve Eğitmen Dr. Zerrin Timur, Mürselli kadınlara doğal malzemelerle temizlik üzerine atölye gerçekleştirdi. Yazarlar Onur Bütün, Esra Kahraman ve Betül Dülger Göynüklü de kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele konusunda eğitim verdi.
Oyuncu Haldun Açıksözlü, Mirzaoba Mahallesi’nde masal anlatıcılığı sanatını çocuklara aktarabilme, kitabı ve kitap okumayı sevdirme üzerine eğitim verdi.
Müziğin taş plaklarla kaydedilmiş tarihini yazan Cemal Ünlü, Tirilye mahallesinde “Taş Plaklarla Mübadele Şarkıları: Cevabı Var Mı Sende?” müzik atölyesinde çocuklarla buluştu.
Karikatürist Hicabi Demirci Güzelyalı’daki çocukları çizgilerle tanıştırdı. Erdem Seçmen ise çevre ve ekoloji üzerine öykü atölyesi ile Mütareke Meydanı’nda çocuklarla buluştu.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’da ilk kez gerçekleşen açık hava kitap fuarının Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına ciddi katkılar sağladığını belirtti. Uluslararası göç ve mülteciliğin ana temasını oluşturduğu fuardan çıkan sonuçları rapor haline getireceklerini, sığınmacı, mülteci krizinin çözüm önerilerini CHP Genel Merkezi’ne sunacaklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlediğimiz fuarla, hemşehrilerimizle kitap dünyası arasında bir köprü kurduk. Yayıncılar Kooperatifi’ne, fuara katılarak Mudanya’nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıran her biri birbirinden değerli yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru ağırladı

Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru ağırladı

Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru ağırladı

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