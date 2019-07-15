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Mudanya Mütâreke evi onarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünce 2015 yılında onarılan Mudanya Mütareke Evi Müzesi, aradan 4 yıl geçmesinin ardından meydana gelen dökülmeler üzerine yeniden tâdilata alındı.1937 yılından sonra müze olarak kullanılmaya başlanan Mudanya Mütâreke Evi, 2015 yılında girdiği restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılmıştı.

Mudanya Mütâreke evi onarılıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünce 2015 yılında onarılan Mudanya Mütareke Evi Müzesi, aradan 4 yıl geçmesinin ardından meydana gelen dökülmeler üzerine yeniden tâdilata alındı.
1937 yılından sonra müze olarak kullanılmaya başlanan Mudanya Mütâreke Evi, 2015 yılında girdiği restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılmıştı. Restorasyon sırasında çürümüş durumda olan bütün ahşap imalât aslına uygun olarak yenilenirken, kapı ve pencereler ilaçlanıp bakımı yapılarak korunmuş, yeni yapılan ahşaplar emprenye edilmişti. Dış cephede çürüyen yağmur iniş boruları ve oluk sisteminin de elden geçirildiği müzede, çatının ahşap taşıyıcılarından çürüyenler 1. sınıf çamlarla değiştirilerek güçlendirilmiş ve çatı arasına ısı yalıtım malzemesi serilmişti.
4 yıl sonra eski hâline döndü
Böylesine geniş çaplı tadilâtın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hava şartları ve deniz suyunun etkisiyle binanın dış cephesinde deforme olan kısımların gözle görülür olması üzerine yeniden onarım kararı alındı. Binanı n iç ve dış kısımlarındaki duvarlarda bozulmalar meydana gelirken, binanın dış koruması ve bayrak direklerindeki yer yer paslanmalar boya üzerine çıktı. Bilhassa çatı kısmında yaşanan dökülmelerde, ahşap taşıyıcıların boyaları attı. Dış cephede gözle görülür şekildeki tahribat sebebiyle yağmur sularının içeri sızmasından endişe ediliyor. Harekete geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, yeniden onarım ve yenileme çalışmaları başlattı.

Mudanya Mütâreke evi onarılıyor

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