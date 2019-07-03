HABER

Mudanya Nüfüs Müdürlüğünden mobil hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt genelinde başlattığı “gezici kayıt terminali" uygulaması Mudanya’da da hayata geçirildi.Türkiye genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan kimlik kartı başvuruları için vatandaşların ilçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Mudanya Nüfüs Müdürlüğünden mobil hizmet

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt genelinde başlattığı “gezici kayıt terminali" uygulaması Mudanya’da da hayata geçirildi.
Türkiye genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan kimlik kartı başvuruları için vatandaşların ilçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. 15 yaş ve üzeri olan kişilerin biyometrik verileri ve imzââlarını alınmasını gerekli kılan bu uygulamada başlatılan gezici kayıt ile, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracaatında bulunmak üzere Mudanya Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan (hasta, yaşlı, engelli vb.) vatandaşların başvuruları gezici kayıt terminali ile alınmaya başlandı.
Mudanya’da ilk uygulama yapıldı. Felçli olan Ömerbey Mahallesi sakinlerinden Aykut Ürkmez isimli vatandaşın adresine gidilerek kimlik kartı başvurusu alındı.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, “Bu uygulamayla vatandaşlara yönelik bir hizmet kolaylığı daha sağlanmış bulunmakta. Bu hizmetten faydalanmak isteyen engelli veya yaşlılıktan dolayı evden çıkamayan veya evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımızın yakınlarının İlçe Nüfus Müdürlüğümüze başvurmaları durumunda bu uygulamadan faydalanabilecekler” dedi.

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Ordu’da sabah sporu başladıOrdu’da sabah sporu başladı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyonGÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

İmamoğlu'ndan Demirtaş açıklaması

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.