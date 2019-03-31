HABER

Mudanya sahilinde Karadeniz rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Mudanya’da yaşayan binlerce Karadenizli sahilde festival düzenleyip horon tepti.Mudanya Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Tokgöz öncülüğünde başlayan kuymak festivalinde, siyasetçi liderleri bir araya getirerek, halay çekip vatandaşlarla birlikte coşku dolu bir gün geçirdiler.

Mudanya’da yaşayan binlerce Karadenizli sahilde festival düzenleyip horon tepti.
Mudanya Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Tokgöz öncülüğünde başlayan kuymak festivalinde, siyasetçi liderleri bir araya getirerek, halay çekip vatandaşlarla birlikte coşku dolu bir gün geçirdiler. Mudanya sahil bulvarı kaymakamlık binası önünde Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kurulan sahnede Karadeniz Müziğinin tanınmış isimleri sahne aldı. Sahnede konser veren sanatçıların ritmiyle vatandaşlar saatlerce horon teptiler.
Mudanya Karadenizlilerin davetlerini kırmayarak katılım gösteren Karadeniz kökenli AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Genç, Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Demokrat Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Erkan Can, Demokratik Sol Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Engin Tokgöz, vatandaşlarla birlikte horon teptiler.
Müziğe ara verilmesinin ardından, Milletvekili Ahmet Genç, DP. Mudanya Belediye Başkan Adayı Erkan Can, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal selamlama konuşmaları yaparak konuklara iyi eğlenceler dilediler.
Son konuşmayı yapan Mudanya Karadenizliler Dernek Başkanı Tokgöz, konuklara hoş geldiniz diyerek, zor şartlar altında ve engellemelere rağmen yöresel ürünler ile Mıhlama festivalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivallin asla siyasi bir hareket olmadığını, ayrım gözetmeksizin her siyasi parti temsilcilerini davet ettiklerini ifade eden Tokgöz, katılım gösterenlere platformda söz hakkı verdiğini söyledi.
Program sanatçıların birbirinden güzel türküleri eşliğinde çekilen halaylar ve Mıhlama ikramıyla sona erdi.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Başkan Gökhan oyunu kullandıBaşkan Gökhan oyunu kullandı
Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzaraSandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlileri mahsur kaldı! Ekipleri harekete geçiren ihbar

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.