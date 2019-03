Mudanya sahilinde Karadeniz rüzgarı esti

Mudanya’da yaşayan binlerce Karadenizli sahilde festival düzenleyip horon tepti.

Mudanya Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Tokgöz öncülüğünde başlayan kuymak festivalinde, siyasetçi liderleri bir araya getirerek, halay çekip vatandaşlarla birlikte coşku dolu bir gün geçirdiler. Mudanya sahil bulvarı kaymakamlık binası önünde Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kurulan sahnede Karadeniz Müziğinin tanınmış isimleri sahne aldı. Sahnede konser veren sanatçıların ritmiyle vatandaşlar saatlerce horon teptiler.

Mudanya Karadenizlilerin davetlerini kırmayarak katılım gösteren Karadeniz kökenli AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Genç, Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Demokrat Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Erkan Can, Demokratik Sol Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Engin Tokgöz, vatandaşlarla birlikte horon teptiler.

Müziğe ara verilmesinin ardından, Milletvekili Ahmet Genç, DP. Mudanya Belediye Başkan Adayı Erkan Can, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal selamlama konuşmaları yaparak konuklara iyi eğlenceler dilediler.

Son konuşmayı yapan Mudanya Karadenizliler Dernek Başkanı Tokgöz, konuklara hoş geldiniz diyerek, zor şartlar altında ve engellemelere rağmen yöresel ürünler ile Mıhlama festivalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivallin asla siyasi bir hareket olmadığını, ayrım gözetmeksizin her siyasi parti temsilcilerini davet ettiklerini ifade eden Tokgöz, katılım gösterenlere platformda söz hakkı verdiğini söyledi.

Program sanatçıların birbirinden güzel türküleri eşliğinde çekilen halaylar ve Mıhlama ikramıyla sona erdi.