Mudanya ve Büyükşehir zabıtasından kıyı işgâline müdahale

Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilleri Kıyı Kanunu’na aykırı kullanan işletmelere Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın talimatıyla müdahale etti. Kıyı Kanunu’na aykırı yapılar ve fuzulî işgâller kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı sahillerindeki işgâllere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan şikâyetler doğrultusunda Bursa Valiliği’nin talimatıyla müdahale etti. İmar mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi, Kıyı Kanunu’na aykırılık oluşturan yapılara ilişkin tespit ve cezaî işlemlerin başlatılması için yapılan operasyonla fuzulî işgâller kaldırıldı. Sahil yolunu işgâl eden iş yerleri ve seyyar satıcılar ile sahilleri izinsiz kapatarak şezlong kiralayanların malzemelerine el konuldu.Yaz aylarında özellikle hafta sonları nüfus yoğunluğu yaşayan Mudanya’da esnaf işgali sebebiyle kullanılamaz hâle gelen sahil şeridi, yaya kullanımına açıldı.



