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Mudanya’da Aktaş rüzgârı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal’ın proje tanıtım toplantısı için gittiği Mudanya’da vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Mudanya’da Aktaş rüzgârı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal’ın proje tanıtım toplantısı için gittiği Mudanya’da vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Bir taraftan Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri karalılıkla hayata geçirirken, diğer taraftan da ilçe ilçe mahalle mahalle gezip, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri vatandaşlara anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanyalılarla buluştu. cumhur ittifakının AK Partili Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal’ın proje tanıtım toplantısına katılan Başkan Aktaş, salona girer girmez adeta vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Toplantıda Mudanya için hazırladıkları projeleri anlatan Başkan Aktaş, “Biz dersimize çok iyi çalıştık. Her projeyi tek tek detaylı bir şekilde inceledik. Bütün ilçelerimize neler katabiliriz onu düşündük. Büyükşehir olarak yapacağımız projelerin tanıtım toplantısında bile Mudanya’nın ismini 7-8 defa andım. Çünkü Mudanya’ya büyük önem veriyoruz” dedi.
3,5 yıl ilçe belediye, 16 ayda büyükşehir belediye başkanı olarak 5 yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarına girdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “130-140 civarında meclis toplantısı yaptık. Ben Mudanya’nın CHP’li başkanını 5 kez bile toplantıda görmedim. Toplantılara gelmiyor, kendisine çağrıda bulundum ‘toplantılara gel’ derdini anlat diye. Biz yapacağımız işleri çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza anlattık. 5-6 projenin garantisini aldık. Mudanya çok özellikli bir ilçe nüfusu 90 bin ama büyümeye müsâit. Ulaşım konusunun halledilmesi gerekiyor. 2035 ulaşım master planı çerçevesinde Mudanya’da atacağımız adımlar var. Hemen seçim sonrasında başlıyoruz. İlçe trafiğini daha akıcı hâle getireceğiz. BUDO iskelesinin şu anki yeri ilçeye zarar veriyor, onu da içeriye çekeceğiz” diye konuştu.

Mudanya’da Aktaş rüzgârı

Mudanya’da Aktaş rüzgârı

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