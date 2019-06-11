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Mudanya'da Barış Müzesi kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın tarihi Mudanya ilçesi, Barış Müzesi’ne ev sahipliği yapacak.

Mudanya'da Barış Müzesi kuruluyor

Merve KIZILKAYA/MUDANYA,(Bursa),(DHA) - BURSA'nın tarihi Mudanya ilçesi, Barış Müzesi’ne ev sahipliği yapacak. Mudanya Belediyesi, 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Taş Mektep’in bir bölümünü Barış Müzesi olarak kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandıracak.
Mudanya’nın tarihi ve kültürel çeşitliliğini tanıtmayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, restorasyon çalışmaları süren Tirilye’deki tarihi Taş Mektep’te Barış Müzesi'ni hayata geçirecek. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Taş Mektep’in bir bölümü Barış Müzesi olarak kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılacak. Müzelerin, toplumun kültürel belleğini oluşturduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’ya Barış Müzesi’nin yakışacağını söyledi. Taş Mektep’in kimliğine özgün bir şekilde yaşayacağını belirten Türkyılmaz, “Bu kapsamda yapılacak dersliklerde atölyeler oluşturulacak. Bir kısmı müze olurken, Tirilye ve bölgesine, Mudanya’nın geçmişi ve tarihini anlatan bir çalışmanın yanısıra bir de kütüphane kurulacak” dedi.
UZMAN İSİMLER DANIŞMANLIK YAPIYOR
Proje kapsamında oluşturulan Müze Danışma Komisyonu'nda ise; Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türk Dünyası Araştırmaları Uzmanı Prof. Dr. Selma Alyılmaz, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Emekli Arkeoloji Müzesi Müdürü Öcal Özeren gibi uzman isimler yer alıyor.
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Mudanya'da Barış Müzesi kuruluyorMudanya'da Barış Müzesi kuruluyorMudanya'da Barış Müzesi kuruluyor

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