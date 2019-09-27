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Mudanya’da başka Kardelenler ölmesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği okul yolunda tedbir alınması istendi.2015 yılında Mudanya’nın Yalı Mahallesi’nde oturan arkadaşının ailesine bayram ziyaretine gitmek isteyen Kardelen Benek (15), karşıdan karşıya geçerken özel bir otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetmişti.

Mudanya’da başka Kardelenler ölmesin

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği okul yolunda tedbir alınması istendi.
2015 yılında Mudanya’nın Yalı Mahallesi’nde oturan arkadaşının ailesine bayram ziyaretine gitmek isteyen Kardelen Benek (15), karşıdan karşıya geçerken özel bir otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetmişti. 2015-16 eğitim öğretim yılı için Güzelyalı Dörtçelik Meslek Lisesine kayıt yaptıran, ancak yeni okuluna başlayamadan hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Çağrı Benek, bu yolda başka ölümlerin olmaması için yaptığı teşebbüslerden sonuç alamaması üzerine basın açıklaması yaparak yetkililere seslendi.
Kazada hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Çağrı, “Yaklaşık dört yıl önce elîm bir trafik kazası sonucu güzeller güzeli kardeşimi maalesef burada kaybettik. Akabinde daha acımızı tam anlamıyla yaşayamadan, ilgili yerlere gerekli kurum ve kuruluşlara gereken tedbirlerin alınması hususunda müracaatlar yapmak için harekete geçtik. Ancak kimse elini taşın altına koymadı. Kardeşimin kaza yaptığı yerin yakınındaki üst ve alt geçit hepinizin de bildiği gibi yeterli değil” dedi.
Bu yolu kullanan Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesinden çıkan öğrencilerin aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Çağrı Benek ,”Biz üst geçit yaptık oradan geçsinler anlayışı ile insanları ölüme terk etmek sorumsuzluktur. Bursa istikametinden gelen ve Tepederbent mevkiinden aşağıya hızla inen araçların âcilen tedbir alınarak, bu güzergâha geldiklerinde hız sınırı üstüne çıkmamaları sağlanmalıdır. Bununla alâkalı gerekli EDS ve hız kesici set ilgili yerlere konulmalıdır. Yayalarımız için ise her ihtimali göz önünde bulundurarak refüj üzerine geçişi engelleyen çit koyulmasını talep ediyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar sözünü benimsemiş bir insan olarak başka Kardelenlere yazık olmasın diyorum” diyerek açıklamasını bitirdi.

Mudanya’da başka Kardelenler ölmesin

Mudanya’da başka Kardelenler ölmesin

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