Mudanya’da Bilişim Şenliği

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci ve velilere yeni bilişim teknolojilerini tanıtmak, kodlama ve robotik alanlarda veliler ve öğrencilerde vizyon kazandırmak için "Bilişim Şenliği" düzenledi.

İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen 5 saat süren şenliğe 9 okul katılırken, şenlikte 14 öğretmen ve 65 öğrenci görev aldı. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer’in de katılım sağladığı Bilişim Şenliği’ne, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müştak Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Başlangıç ve orta seviyelerde çeşitli robotik ve kodlama örneklerinin de sergilendiği şenlikte, ziyaretçi öğrenciler 5 ayrı derste "Actionbound" programı kullanarak yarışmalara katıldı. Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, hayatın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojinin eğlenceli ve öğretici taraflarını kullanmak ve teknolojinin eğitimle olan entegrasyonu sağlamak için gerçekleştirdikleri bu şenliği önümüzdeki yıllarda daha geniş geniş çaplı yapmak istediklerini söyledi. Şenlik süresince açık kalan stantları ziyaret eden Kaymakam Sözer ise, hazırlanan projeler hakkında okul öğrencileri ve öğretmenlerinden bilgiler alarak, tebrik etti.



