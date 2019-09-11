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Mudanya'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Boğulan kişinin şehit Ömer Halisdemir'in akrabası olduğu öğrenildi

BURSA/NİĞDE (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası olan Halil Halisdemir (33), 8 Eylül'de iki arkadaşıyla Trilye Mahallesi Söğütpınar mevkisine gitti.

Burada arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdikten sonra dalgalara kapılan Halisdemir, bölgede bulunan bir kişi tarafından sudan çıkarıldı.

Halil Halisdemir, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Halisdemir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde toprağa verildi.

Halil Halisdemir'in babasının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babasıyla amca çocukları olduğu öğrenildi.

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