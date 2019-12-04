HABER

Mudanya’da engelsiz kahvaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Dünya Engelliler Gününde Mudanya Belediyesinin düzenlediği kahvaltıda engelliler ve aileleri bir araya geldi.3 Aralık Dünya Engelliler Gününde düzenlenen kahvaltıda Mudanyalı engelli ve aileleri bir araya geldi.

Mudanya’da engelsiz kahvaltı

Dünya Engelliler Gününde Mudanya Belediyesinin düzenlediği kahvaltıda engelliler ve aileleri bir araya geldi.
3 Aralık Dünya Engelliler Gününde düzenlenen kahvaltıda Mudanyalı engelli ve aileleri bir araya geldi. Kahvaltıya Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaaz, Müftü E. Mehmet Soylu, siyasî parti ve STK temsilcileri katıldı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Dünya Engiller Gününü kutlayarak engelsiz bir dünya istediklerini ifade etti. Türkyılmaz, engelsiz bir Mudanya için mücadele verdiklerini söyledi.
Kahvaltı sonrası, Özel Aktif Hayat Tıp Merkezinin hazırladığı, üzerinde “Hayatı paylaşmak için engel yok” yazılı pastayı Başkan Türkyılmaz ve Mudanya Engelliler Derneği Başkan Fevzi Ercan ve dernek üyeleri birlikte kesti.
Engelliler Derneği Başkanı Fevzi Ercan, “Bu dünyada nefes alıp veren sayısız insanlar var. Biz doğarken Rabbimin bize bağışladığı organlarımızı kaybedebiliriz, doğarken eksik doğabiliriz. Bu sadece insanlara mahsus bir şey değil. Hayvanlar bile engelli doğabilir. Ben şuna inanıyorum, İnsanlığımız engelli olmasın yeter ki” dedi.

Mudanya’da engelsiz kahvaltı

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Mudanya’da yeni emniyet müdürü göreve başladıMudanya’da yeni emniyet müdürü göreve başladı
Bozüyük kar altındaBozüyük kar altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

E-5’te dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Trafikte tartıştığı sürücüyü ezdi

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.