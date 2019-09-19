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Mudanya’da Gaziler Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.İskele Meydanı Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törenlere Mudanya Muharip Gaziler, Kaymakam Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Ersungur, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıd.

Mudanya’da Gaziler Günü kutlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
İskele Meydanı Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törenlere Mudanya Muharip Gaziler, Kaymakam Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Ersungur, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıd. Bçv. Gürol Alanbay, SGK Binbaşı Serkan Kılıç, Mudanya Emniyet Müdürü Serdar Makineci’nin yanı sıra siyasî parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ümit Soykenar, “Biz askerler için, vatan savunmasında şehit ve gazi olmak şüphesiz ki çok yüce bir kavramdır. Biliriz ki şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran siz değerli gazilerimizin, bu uğurda can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, sizlere minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek bizlerin en büyük görevidir” dedi.
Gaziler adına konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilcisi Halil Yılmaz, gaziliğin önemini ve kurtuluş mücadelesindeki kahramanlıklarını anlattı.
Tören sonunda protokol mensupları Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Tekke-i Cedid Camii’nde ebediyete intikal etmiş gaziler ve şehitler için Kur’an-ı kerim ve mevlid-i şerif okunarak dualar edildi.

Mudanya’da Gaziler Günü kutlandı

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