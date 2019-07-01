Mudanya’da Kabotaj Bayramı coşkusu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kabotaj Kanunu’nun 93’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar yarışmalarla renklenirken, yarışmacılar yağlı direkten bayrağı kapmak için uzun süre mücadele etti.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıldönümü, Mudanya’da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalara Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Bnb. Serkan Kılıç’ın yanı sıra ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri ile Mudanyalılar katıldı. Kutlamalar, Mudanya Belediyesi önünde devam etti. Protokol mensupları, Sahil Güvenlik botundan deniz Şehitleri için denize çelenk bıraktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tören alanındaki Mudanyalıları selamlarken, kutlamalar yarışmalarla devam etti. Yüzme yarışının ardından yapılan yağlı direk yarışlarında Mudanyalılar kıran kırana mücadele etti. Bayrak, bir saatlik büyük bir uğraştan sonra bu yıl da yağlı direk yarışmalarının şampiyonu Ferdi Tabak’ın oldu.



