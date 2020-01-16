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  4. Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde

Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’da muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’da muhtarlarla bir araya geldi. İlçenin meselelerinin masaya yatırıldığı, çözüm yollarının tartışıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, ulaşım ve imar başta olmak üzere yaşanan sıkıntıların çözülmesi hususunda kararlı olduklarını söyledi.
Mudanya’da görev yapan muhtarların tamamının katıldığı toplantı, Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde gerçekleşti. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Kadir Kahraman ve Arif Bayrak, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Kırcalı ve Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile birlikte muhtarların yaşadığı sıkıntıları dinledi.
Bursa’nın 17 ilçesinde muhtarlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini, 12. buluşmanın Mudanya’da gerçekleştiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıya gösterilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Muhtarlarla olan buluşmaların hedefinin Bursa’nın 1058 mahallesinde yaşanan sıkıntıların belirlenmesi ve çözümü hususunda irâde ortaya koymak olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bugün burada, hem meclis üyelerimiz hem de bürokratlarımız ile birlikte Mudanya’yı masaya yatırdık. 2019 yılında neler yaptık, 2020’de neler yapacağız, sıkıntılı konular nelerdir, bunları tartıştık. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı, keyifli ve verimli oldu. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Ortak akıl ve istişâre kültürü
Ortak akıl ve istişâre kültürüyle Bursa’nın tüm mahallelerini öngörerek hareket ettiklerini, bu nedenle muhtar buluşmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Yerel seçimlerin ardından İstanbul seçimlerini atlattık. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kendi iç yapılanmamızı tamamladık. Eylül ayı itibariyle de muhtarlarla olan organizasyonlara başladık. Mudanya’nın ardından Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Osmangazi ve Yıldırım kaldı. Ocak ayı sonuna kadar ilçelerin tamamını bitirmiş olacağız” diye konuştu. Muhtarların görüş ve tavsiyelerinin kendisi için önemli olduğunu, özellikle Mudanya’da buna özel ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Burası, deniz kıyısı olması ve temiz havası sebebiyle insanların yaşamayı tercih etmesi noktasında câzibe merkezine dönüştü. Dolayısıyla sürekli nüfus, 100 binlere dayandı. Nüfus artışıyla paralel olarak sıkıntılar da arttı” şeklinde konuştu.
Toplantıda muhtarların taleplerini tek tek dinleyen ve sürekli not tutarak bürokratlarına tâlimatlar veren Başkan Aktaş, ilçenin problemlerinin çözülmesi için gerekirse Ankara ayağını da kullanarak netice alacaklarını vurguladı.

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