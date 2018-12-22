HABER

Mudanya'da sokak hayvanlarına sıcak yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa)- MUDANYA Belediyesi, kendi atölyelerinde hazırlattığı kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanlarının soğuk kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.  Dondurucu soğuklarda aç kalan sokak hayvanlarını unutmayan Mudanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, kısırlaştırma, bakım, ameliyat hizmetlerinin yanısıra, can dostların mama ve barınma ihtiyaçlarını da gideriyor.

Mudanya'da sokak hayvanlarına sıcak yuva

Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa)- MUDANYA Belediyesi, kendi atölyelerinde hazırlattığı kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanlarının soğuk kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Dondurucu soğuklarda aç kalan sokak hayvanlarını unutmayan Mudanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, kısırlaştırma, bakım, ameliyat hizmetlerinin yanısıra, can dostların mama ve barınma ihtiyaçlarını da gideriyor. Her canlının sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bizde herkese yetecek kadar sevgi var. Çünkü biz biliyoruz ki sevgi paylaştıkça çoğalır. Bir çiçeği, bir kediyi, köpeği sevmek, insani bir değerdir. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için tüm Mudanyalılardan hassasiyet göstermelerini bekliyorum” diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Mudanya'da sokak hayvanlarına sıcak yuvaMudanya'da sokak hayvanlarına sıcak yuvaMudanya'da sokak hayvanlarına sıcak yuva

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Sabiha Gökçen’de 10’uncu yılını dolduranlara plaket verildiSabiha Gökçen’de 10’uncu yılını dolduranlara plaket verildi
Gemlik'te Şeb-i Arus gecesiGemlik'te Şeb-i Arus gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

Yoğun bakımda dehşet!

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Fuhuş sırasında basıldılar!

Mersin'de patlama: 5 çocuk yaralı

Mersin'de patlama: 5 çocuk yaralı

Adana'da fırsatçılığın böylesi! Binlerce balık su yüzüne çıkınca...

Adana'da fırsatçılığın böylesi!

Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: Yaralılar var

Bir anda çöktü! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.